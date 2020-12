Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ar putea reveni in bancile școlilor dupa sarbatorile de iarna, in luna februarie, odata cu inceperea semestrului doi al anului școlar. Totul depinde de evolutia situatiei epidemiologice din Romania. Veste buna pentru toți elevii! Ministerul Educației a facut anunțul mult așteptat. Elevii ar putea…

- Pe cand școlile din Romania au fost inchise, toate, la mai puțin de doua luni de experimentare fața in fața, in pandemie, cele din alte parți ale Europei continua sa funcționeze cu elevii la clasa, atat cat e posibil. Anglia este, in acest context, una dintre țarile cu cele mai intense dezbateri privind…

- Elevul se afla in școala primara și acum invața sa scrie, un lucru esențial pentru viitorul oricarui adult. In prezent, in Romania, elevii nu mai merg la școala, iar cursurile sunt ținute online. Decizia a fost luata de autoritați in contextul in care cazurile de coronavirus au crescut dramatic in…

- In acest sens, a trimis un document catre inspectoratele școlare pentru a aduna aceste date. Vești fantastice: pestele fosila vie vechi de 65 de milioane de ani aflat in pragul disparitiei, gasit in Romania Inspectoratele școlare au primit in acest sfarșit de saptamana un document de la Ministerul…

- Ludovic Orban a vorbit despre decizia luata de Klaus Iohannis ca toți elevii din Romania sa treaca in online și a explicat ca Romania ține la sanatatea copiilor sai. Premierul a dat exemplu Franța, țara care a raportat 54.000 de noi infectari in ultimele 24 de ore.Insa, ceea ce nu a spus Orban…

- Contactat de Edupedu.ro, prefectul Stelian Dolha – aflat in izolare dupa ce soția sa, medic, a fost depistata pozitiv – a declarat ca "ieri am avut ședința Comitetului pe tema școlilor, era o doleanța din partea lor... se va face o analiza pe fiecare școala in parte. S-a luat decizia care trebuia…

- Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice dintre copii și considera ca asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majora intampinata…

- De la inceputul noului an scolar au fost confirmate 3.631 de cazuri de COVID-19 la copii și elevi cu varsta intre 0 și 19 ani, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatații, citate de Edupedu.ro. Practic, mai mult de o treime din cazurile de COVID din grupa 0-19 ani au fost inregistrate in prima…