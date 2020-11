Școala online suspendă programul ”Masa caldă” In Dolj, programul -pilot ”Masa calda” a inceput in acest an școlar doar de cateva saptamani. Avand in vedere ca unitațile școlare nu aveau condițiile necesare pentru a oferi un pranz cu doua feluri de mancare, managerii au luat decizia de a acorda zilnic elevilor cate un sandviș și un fruct. Acest pachet alimentar a fost pimit insa ultima data vineri. Odata ce cursurile au trecut online și acest program a fost suspendat. Managerii de școli spun ca sunt bani pentru a asigura alimentele, dar nu sunt condiții. Una dintre unitațile școlare din Dolj care acorda elevilor sandviș este Liceul ”Adrian… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova are toate unitatile scolare in scenariul rosu pana pe 3 noiembrie. Elevii de la clasele primare si prescolarii sunt pana atunci in vacanta, dar elevii de la gimnaziu si liceu fac in continuare lectii. Dupa cum arata datele privind rata de infectare la nivelul orasului, managerii dau mici snase…

- Elevii care nu participa la orele online vor fi considerați absenți, iar cei care sunt prezenți pe baza raspunsurilor pe care le dau pot primi note, spun reprezentanții ISJ Dolj dar și managerii unitaților școlare din Craiova. In cazul elevilor care stau in zone defavorizate sunt obligate insa și autoritațile…

- In Craiova, toate unitatile de invatamant sunt in scenariul rosu. Toti elevii si profesorii desfasoara activitati online, teoretic. In practica, predarea online mai are sincope. La liceu, elevii care locuiesc in mediul rural nu au tot timpul acces la lectiile online si asta pentru ca semnalul la internet…

- Consiliile locale au primit bani pentru programul pilot „Masa calda” in unitatile scolare. Si judetul Dolj figureaza in acest program cu trei unitati de invatamant din mediul rural. In prezent, nici un elev nu beneficiaza de produsele alimentare. La doua unitati scolare procedura este in derulare, iar…

- Pentru ca primaria s-a apucat in pandemie sa renoveze școlile, cele cinci unitati de invatamant aflate in cartierul Drumul Taberei - Scoala ”Adrian Paunescu”, Scoala ”Sfantul Andrei”, Scoala 176 ”Sfintii Constantin si Elena”, precum si Scolile 59 si 197 - sunt, in prezent, santiere in lucru, pline de…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara au calculat incidenta cazurilor de Covid-19 la mia de locuitori, pe fiecare localitate in parte. In marea majoritate a acestora incidenta este suficient de mica atat cat cursurile sa poata incepe normal.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca exista posibilitatea ca elevii sa mearga la fizic la scoala abia incepand cu 1 octombrie, iar in perioada 14-30 septembrie sa urmeze tot cursuri online. "Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul…

- Cursurile ar putea incepe fizic numai din octombrie, iar in luna septembrie elevii sa faca școala online, conform unor cereri facute de medicii epidemiologi.”Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online -…