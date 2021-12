Școala online, cicatricea de sub cravata societății 1. Pe vremea mea, pe lunetele Daciilor prafuite citeai cate un „uie Dinamo” ori „uie Steaua” sau un „Spala-ma!” (scris cu cratima, fiindca nu era școala online), conturat cu degetul. Pionieri – pionieri, obsceni – obsceni, dar pionierii obsceni erau responsabili. Nu puneau in pericol nici „avutul obștesc”, nici „bunurile cetațeanului”. Ieri, adica de Ziua […] The post Școala online, cicatricea de sub cravata societații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

