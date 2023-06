Șofer baut, depistat in trafic, in statiunea Eforie Sud!

La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 20.45, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, in statiunea Eforie Sud, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul… [citeste mai departe]