- Luminita Barcai si Dragos Radulescu, secretari de stat in Ministerul Educatiei, si-au luat concediu de odihna chiar cu cateva zile inainte de inceperea noului an scolar. Desi ministerul este pus intr-o situatie dificila in contextul pandemiei, cei doi si-au luat concediu pentru a se concentra pe alegerile…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca termenul in care cele 250.000 de tablete și laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfașurarii orelor online este 10 septembrie. ”Ministerul Educatiei a elaborat caietul de sarcini si acolo avem ca termen…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi a ședinței de guvern de marți a unui proiect de Hotarare de Guvern care prevede construcția de toalete pentru 375 de școli și gradinițe. Proiectul de act normativ fusese pus in dezbatere publica de Ministerul Educației pe 12 iunie.…