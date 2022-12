Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Martin a reușit sa cucereasca aurul in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatelor Naționale de natație in bazin scurt Surpriza la Campionatele Naționale in bazin scurt de la Otopeni: multiplul campion mondial David Popovici a fost invins in cursa de 100 m mixt de Daniel Martin. Fost campion…

- In tradiția creștina, acești conducatori ai cetelor de ingeri au rolul de a birui puterea dușmanilor și de a aduce veștile bune ale lui Dumnezeu. Astazi, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, le urez tuturor celor ce poarta aceste prenume sau derivate ale acestora LA MULȚI ANI! Iar intregului popor…

- Diana Șoșoaca a sarbatorit Ziua Unitații Naționale a Rusiei Sursa articolului: Șoșoaca și Severin, sarbatoare la Ambasada Rusiei. Valeri Kuzmin, discurs halucinant Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Sportivul roman Gabriel Burtanete s-a calificat, luni seara, in finalele de la individual compus și sarituri din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica pentru seniori, de la Liverpool. La individual compus, Burtanete a terminat calificarile pe locul 23, iar la sarituri a obținut a treia…

- Zi de sarbatoare pentru creștinii ortodocși. Cine a fost Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir 26 octombrie 2022 Redacția Replica 0 Comments Izvoratorul de Mir, Sfantul Mare Mucenic Dimitrie Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, ale carui cinstite Moaște se afla in Catedrala…

- A murit Alexandru Arsinel. Marele actor roman a fost foarte bolnav in ultima perioada. Actorul fusese recent internat intr-un centru specializat de ingrjiri paliative, dupa ce starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid. Chiar angajatii centrului au fost cei care au solicitat ca Alexandru Arsinel sa…

- Sarbatoare mare pentru comunitatea ortodoxa din Rohia. Duminica, 11 septembrie, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a binecuvantat pictura pridvorului bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, dupa care a savarșit Sfanta Liturghie, inconjurat de un sobor de preoți…

- Obiectivul si sarcina noastra este de a amplifica vocea Uniunii Europene si de a spori influenta acesteia, a declarat presedintele ungar Katalin Novak, miercuri, la Bucuresti, la conferinta de presa sustinuta impreuna cu presedintele roman Klaus Iohannis. Intrebat de presa, seful de stat din Ungaria…