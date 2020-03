Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia au raspuns cu bucurie și entuziasm provocarii lansate de profesorii lor, in frunte cu directorul Gabriel Bucur, de a-și petrece una dintre pauze intr-un mod inedit, citind. Proiectul „Pauza de lectura” din cadrul campaniei „Toata…

- Scoala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” din municipiul Falticeni a fost inchisa temporar dupa ce opt copii au fost diagnosticati cu gripa si mai mult de 20% dintre elevi au infectii respiratorii, a anuntat, joi, seful Inspectoratului Scolar Judetean, Grigore Bocanci. El a precizat ca unitatea de invatamant…

- La primele ore ale diminetii de marti, primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan alaturi de viceprimarul Monica Ilie si city managerul Gabriel Boriga, a facut o vizita pe santierul care vizeaza reabilitarea,modernizarea si extinderea Scolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”. Este una dintre cele…

- La finele saptamanii trecute, Muzeul de Arta „Ion Irimescu" Falticeni a gazduit o noua editie a Concursului interjudetean cultural-artistic „Numai poetul...", competitie organizata de Scoala Gimnaziala „Ioan Ciurea" Falticeni, in parteneriat cu Primaria ...

- Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu" din Falticeni a gazduit sambata, 18 ianuarie, prima ediție a Cupei „Doru Zancu" la box. Competiția a reunit sportivi de valoare legitimați la 6 secții de box din zona de nord a Moldovei: CSM Suceava (antrenor Andu Vornicu), ...

- In saptamana 9-13 decembrie, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au daruit celor din jur „emoții” cuprinse intre paginile felicitarilor de Craciun realizate handmade. Acestea au reprezentat imagini din orașe ale lumii in care se celebreaza Craciunul in spirit religios sau de divertisment.…