Școală din Timiș, reabilitată și extinsă cu bani europeni. Finanțare prin ADR Vest și pentru proiecte din Arad și Hunedoara Școala gimnaziala din Jimbolia de pe strada Lorena va fi reabilitata și va beneficia de dotari noi in baza unui proiect cu finanțare europeana, contractat de primaria Jimbolia in cadrul Regio-POR 2014-2020. Școala va fi extinsa prin construirea unui nou corp de cladire, parter și etaj, cu o suprafața desfașurata de 584 mp, care va […] Articolul Școala din Timiș, reabilitata și extinsa cu bani europeni. Finanțare prin ADR Vest și pentru proiecte din Arad și Hunedoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

