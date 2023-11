Stiri pe aceeasi tema

- CUMPLIT… Un copil de numai 5 ani, din comuna Voinești, a ajuns la spitalul din Barlad in stare grava, cu splina rupta, iar medicii l-au bagat imediat in sala de operație. Cel care l-ar fi snopit pe micuț in bataie este chiar tatal, un individ in varsta de 43 de ani. Norocul copilului a fost […] Articolul…

- FOC INTENS Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit in noaptea de 11/12 octombrie cu trei autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din localitatea Iana, comuna Iana. La sosirea echipajelor de intervenție,…

- MULȚUMIRE… Biserica cea noua din Boușori, o comunitate mica, dar foarte inimoasa, pastorita de parintele Constantin a fost sfințita duminica, 24 septembrie. Cu mic, cu mare, oamenii au venit la Sfanta Liturghie și au umplut locul din jurul lacașului. Evenimentul a fost sporit in bucurie și semnificații…

- ISTORIE… O noua carte despre oamenii care fac cinste comunei Zapodeni a fost lansata, zilele trecute, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din localitate. Este semnata de doi fii ai satului, Constantin Barladianu și Viorel-Petru Trifan, un chimist și un inginer, care și-au dorit sa lase moștenire urmatoarelor…

- AJUTOR PENRU ERIC Campioana Mondiala Iuliana Buhuș, din comuna Alexandru Vlahuța, doneaza tricoul de la Campionatul Mondial de Canotaj, obținut acum cateva zile, semnat de tot lotul național al canotorilor romani medaliați. Multumim frumos pentru gest! Eric este un baiețel din comuna Bacani, județul…

- NEATENȚIE… Un accident de circulație s-a produs, marti dimineața, pe strada Dimitrie Bolintineanu din municipiul Vaslui. Conform primelor informații se pare ca șoferul unui autoturism ar fi acroșat o motocicleta condusa de o tanara de 18, din comuna Ștefan cel Mare. In urma impactului, atat adolescenta…

- Auzim tot mai des ca Miroslava a devenit noua “zona industriala” a Iașului, asta dupa ce mai mulți investitori de top, fie ei romani sau straini, au ales in ultimii ani sa iși desfașoare activitatea in comuna din imediata apropiere a orașului (circa 8 km de municipiul reședința de județ). Ce-i drept,…

- GROAZNIC… Accident rutier grav pe DJ 245 spre comuna Bacani, unde s-au tamponat doua autoturisme. Sunt șapte victime, dintre care doi copii. O persoana este incarcerata. Au fost trimise cinci ambulanțe SAJ Vaslui (toate ambulanțele de servici din Barlad) dintre care una cu medic și doua ISU. O persoana…