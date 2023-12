Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Ceahlaul Piatra Neamt a invins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formatia FC Arges, in primul meci din etapa a 14-a a Ligii secunde, potrivit news.ro.Nemtenii au inscris ambele goluri in prima repriza. Azdren Llullaku a transformat un penalti acordat de arbitru, in minutul 7, deschizand…

- SCM Zalau continua seria victoriilor in campionat, caștigand la limita, scor 2 – 1 duelul de vineri, de pe teren propriu, cu CSM Sighetu Marmației. A fost al zecelea succes din campionat pentru formația de la poalele Meseșului, care a mai inregistrat doua remize și o infrangere in cele 13 etape. Scorul…

- Dupa ce s-a impus cu 2 – 1 in jocul tur, in fața celor de la Minerul Ocna Dej, SCM Zalau a obținut doar o remiza vineri, in returul de pe Stadionul Municipal, scorul final intre cele doua formații fiind 1 – 1. Partida a inceput intr-un ritm alert, iar Zalaul a ratat o șansa uriașa in minutul 25, prin…

- SCM Zalau deschide etapa cu numarul 12 din Seria a X-a a Ligii a III-a de fotbal. Echipa condusa de Cristian Luput va primi vizita formatiei Minerul Ocna Dej, grupare aflata pe locul cinci inaintea partidei de la Zalau. Zalauanii ocupa, in continuare, prima pozitie in serie, cu 28 de puncte acumulate,…

- Ultimul meci al etapei a doua din faza grupelor Cupei Romaniei s-a incheiat vineri seara cu remiza dintre FC Bihor și Dinamo București, scor 1-1 (0-0). Echipa de liga a 3-a a obținut primul punct in grupa și mai are șanse teoretice de a se califica in faz

- Formatia Corvinul Hunedoara a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, in deplasare, cu echipa CS Tunari, in etapa a IX-a a Ligii a II-a.Golul Corvinului a fost marcat de Lupu, in minutul 12, in timp ce CS Tunari a egalat prin Ivanovski, in minutul 86, din penalti. In clasament,…

- Echipa FCSB a invins miercuri seara, in deplasare, scor 2-0, formatia FC Bihor, intr-un meci contand pentru grupa C a Cupei Romaniei.FCSB a inceput partida cu o formula fara multi titulari si a dominat prima repriza, in care a si inscris, in minutul 26, prin David Miculescu. Oradenii au jucat…

- Premier League: Sheffield United a fost demolata de Newcastle, cu scorul 0-8Echipa engleza Newcastle United a invins duminica, in deplasare, formatia Sheffield United, scor 8-0, intr-un meci din etapa a sasea a Premier League, conform news.ro. Pe Bramall Lane nu a existat decat o singura echipa:…