- In Moldova se manifesta rautate și agresiune fața de vorbitorii de limba rusa. {{497032}}In Moldova, dupa recenta hotarire a Curții Constituționale privind statutul limbii ruse, pe rețelele de socializare se observa o manifestare a rautații și agresiunii fața de vorbitorii de limba rusa, ura pe baza…

- Activele oficiale de rezerva ale Moldovei la 31 decembrie 2020 au constituit 3 miliarde 783,54 milioane de dolari, majorindu-se timp de un an cu aproape 724 milioane de dolari sau cu 23,7%. Datele Bancii Centrale arata ca aceasta este cea mai mare creștere a rezervelor valutare in istoria de 30 de ani…

- In Moldova in diferite perioade au fost domnitori, care nu numai au administrat cu pricepere si dreptate treburile statului, dar si au aparat cu barbatie, consecvent integritatea si caracterul de sine statator al Bisericii Ortodoxe Moldovenesti (BOM), au ocrotit-o de orice incercari ale unor straini…

- In mesajul de Anul Nou, Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei a indemnat la mai multa apropiere de Dumnezeu. El a recomandat sa avem mai multa nadejde ca Dumnezeu nu ne lasa si ca Maica Domnului nu ne paraseste. Nu a uitat nici de sanatatea proprie si a celor din jurul nostru. Sanatatea…

- In Moldova, salariul mediu brut al unui angajat in septembrie 2020 era de 7991,3 lei. Potrivit datelor statistice, la acest indicator, Moldova ramane in urma Romaniei, dar depașește Ucraina. Cele mai mari caștiguri din aceste state provin de la angajații din sectorul IT. In Romania, astfel…

- SCM Zalau a avut un parcurs foarte bun in prima parte a campionatului, reusind sa termine pe primul loc anul 2020, la patru lungimi avans fata de ocupanta locului secund, Minaur Baia Mare. Maramuresenii au schimbat antrenorul, aducandu-l la echipa pe Vasile Miriuta, dar se intentioneaza si transferarea…

- Conducerea OGC Nice l-a demis vineri pe managerul Patrick Vieira, dupa doi ani și jumatate. Echipa franceza a pierdut ultimele cinci meciuri și a ratat calificarea in primavara Europa League. Postul de antrenor principal a fost preluat de romanul Adrian Ursea, care a fost secundul lui Vieira, anunța…

- Pentru a patra oara consecutiv, la Ungheni a avut loc Turneul republican de mini-fotbal intre veterani, dedicat memoriei lui Valeriu Ciobanu, fost antrenor al echipei „Moldova 03” Ungheni și secretar general al Asociației Raionale de Fotbal (ARF) Ungheni. Turneul este organizat de ARF Ungheni, in parteneriat…