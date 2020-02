Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” nu au avut foarte mult noroc la imperecherile pentru turneul F4 al Cupei Romaniei. SCM Timisoara va intalni U-BT Cluj-Napoca chiar in fieful acesteia. CSM Oradea – Dinamo Bucuresti e celalalt duel pentru un loc in marea finala. Turneul Final Four al Cupei se disputa la Cluj, in 9 și…

- Avantajul din prima mansa s-a dovedit suficient pentru SCM Timisoara in sfertul de Cupa cu BCMU FC Arges Pitesti. Echipa din Trivale a incercat minunea, dar s-a impus „doar” cu 75-61 intr-un meci in care s-a aflat mereu la conducere. „Leii din Banat” ating astfel Final Four-ul Cupei Romaniei si intr-un…

- „Leii din Banat” au inceput anul cu un esec cu suspans in fata favoritei din Ardeal. SCM Timisoara a controlat mai bine de jumatate din timp jocul de acasa cu liderul U-BT Cluj-Napoca, dar a cedat in ele din urma cu 89-92. Alb-violetii au facut un prim sfert aproape perfect, transat la 12 puncte diferenta:…

- „Leii din Banat” nu au avut timp de respiro de sarbatori. Dupa prima mansa cu Pitestiul din Cupa, cei de la SCM Timisoara au fost de Revelion cu gandul la urmatorul adversar din campionat. Sambata, pe Bega soseste ocupanta locului 1 – U-BT Cluj-Napoca. Baschetbalistii banateni au jucat pe 29 decembrie,…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…