- SCM Timișoara a caștigat categoric meciul de deschidere al Turneului 11 de la Oradea, din Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21. Alb-violeții au trecut de BC Athletic Neptun Constanța cu scorul de 81-57. Banațenii s-au desprins rapid la zece puncte, 14-4, avand și un ecart de 12, dupa…

- "Leii" din Banat vor reveni saptamana viitoare pe parchetul salii "Constantin Jude" pentru restanța cu multipla campioana CSM CSU Oradea și pentru turneul 12 al Ligii Naționale... The post Personalul medical, onorat la meciuri de baschet. SCM Timișoara, inițiativa de suflet pentru cei din linia intai…

- In turneul precedent, de la Voluntari, echipa de pe litoral a intalnit SCM U Craiova si cu CS Dinamo Bucuresti, cedand in ambele intalniri. Dupa turneul de la Voluntari, pentru echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta urmeaza turneul Ligii Nationale de la Oradea, in care Gladiatorii din…

- SCM Timisoara a fost invinsa astazi de SCMU Craiova la revenirea in Arena „Antonio Alexe” din Oradea, dupa ce saptamana trecuta alb-violetii inregistrasera doua victorii aici. Oltenii s-au impus cu 72-54 la capatul unui meci pe care l-au controlat. Partida se anunta foarte stransa in conditiile in care…

- Focșanenii au pierdut, previzibil, jocurile cu oradenii și timișorenii CSM Focșani 2007 a jucat joi, 14 ianuarie și vineri, 15 ianuarie, partidele din turneul de la Oradea, al cincilea al campionatului Ligii Naționale de baschet. Adversare i-au fost puternicele grupari ale CSM CSU Oradea și…

- Turneul 6 din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin se va desfașura in perioada 20-22 ianuarie 2021. Sibiu, Oradea și Focșani sunt orașele care vor gazdui cele 12 meciuri programate. SCM revine pe Crișul Repede, unde va evolua contra Craiovei și a lui Dinamo. Programul complet: Miercuri, 20 ianuarie…

- SCM Timisoara a ajuns la cinci victorii stagionale dupa al doilea turneu in Bihor in aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii din Banat” s-au impus cu 78-70 in fata gruparii CSM Focsani, dupa ce ieri i-au depasit mai clar pe baschetbalistii formatiei din Miercurea Ciuc. Focsaniul avea doua victorii in…

- Dupa un debut modest de partida, SCM Timișoara s-a desprins in repriza a doua și a reușit o victorie clara in fața celor de la CSM VKSC Miercurea Ciuc, scor 83-55, in primul meci din grupa de la Oradea. Meciurile se desfașoara in cadrul turneului 5 al Ligii Naționale de baschet masculine, din grupa…