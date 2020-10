Stiati ca puteti fi amendat pentru certificatul energetic?

Planuiti sa inchiriati sau sa vindeti o locuinta? ATENTIE - Puteti primi o amenda de 2.500 lei in cazul in care anuntul imobiliar nu contine informatii din certificatul energetic. Din luna august 2020, la publicarea unui anunt de inchiriere sau de vanzare a unui imobil, in vederea informarii… [citeste mai departe]