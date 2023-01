Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia poloneza MKS Dabrowa Gornicza, scor 93-86 (45-32), in mansa tur din sferturile de finala ale Alpe Adria Cup, o competitie oficiala cu formatii preponderent din centrul Europei, informeaza News.ro. Fii…

- Echipa de baschet a Timisoarei a ajuns aseara in Polonia, pentru manșa tur a sferturilor de finala din Alpe Adria Cup. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a ramas la București, dupa meciul jucat sambata la Constanța și s-a antrenat in Arena de Baschet, dupa care aseara a parcurs peste 1.700 km pana la Dabrowa…

- Leii din Banat vor juca urmatoarele doua meciuri foarte departe de casa. Primul va avea loc sambata, la Constanța, in Liga Naționala, iar al doilea miercuri, 25 ianuarie, la Dabrowa Gornicza (Polonia), in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup. Intre aceste partide, baschetbaliștii viola nu vor reveni…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost aproape de o victorie mare in Turcia, in partida tur cu PTT SC Ankara, din 16-imile Cupei Challenge. Fara Aliona Martiniuc, cea mai buna marcatoare a campionatului, formația din Lugoj a reușit un joc bun in partida din Turcia, unde a avut doua mingi de…

- SCM OHMA Mozzart Bet a inregistrat o noua victorie in competitia euroregionala la care ia parte in acest sezon. „Leii” au incheiat grupa D din Alpe Adria Cup cu o noua victorie, pe teren propriu, scor 99-74, in fata slovenilor de la KK Rogaska. De pe locul 1, timisorenii vor da piept in sferturi cu…

- EȘEC… Juniorii U15 de la LPS Vaslui au intalnit-o pe Oțelul Galați, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Elitelor. Vasluienii au pierdut cu 0-4 (0-2) și pastreaza doar șanse teoretice la caștigarea Seriei 3 și calificarea in faza urmatoare a competiției. LPS Vaslui U15 a suferit cea de-a…

- SCM Gloria Buzau a pierdut duminica seara prima manșa din turul 3 preliminar al EHF European League la handbal feminin, 26-29 in Ungaria, cu Motherson Mosonmagyarovari KC. Ocupanta locului 4 in Ungaria, Mosonmagyarovari, a dictat ritmul in prima repriza. Buzaul a avut un start mai bun și a condus cu…

- Capul de afiș al zilei la Cupa Mondiala din Qatar s-a jucat duminica intre Spania și Germania, care au remizat 1-1 (0-0), cu un gol anulat al Germaniei, dar și cu multe ratari ale spaniolilor. Ambele goluri au fost marcate de jucatori veniți de pe banca.