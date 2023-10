Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- In Parcul Rozelor din Timișoara va rasuna muzica populara, iar timișorenii sunt invitați la joc. Astazi, de la ora 18, va avea loc Ruga Timișoarei cu renumiți soliști din Banat, acompaniați de orchestra Ansamblului Timișul.

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Sezonul baschetbalistic incepe in weekend prin Cupa Romaniei. SCM Timisoara a fost repartizata in grupa de la Craiova, formatie gazda pe care o va intalni maine, in primul meci al unui sezon care va fi cu numarul 12 pentru tehnicianul Dragan Petricevic pe banca „leilor”. Prima faza programeaza șase…

- Handbaliștii de la Poli intalnesc Universitatea Cluj, sambata, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Partida conteaza pentru etapa a III-a a Ligii Naționale. Clujenii au participat, luna trecuta, la Cupa Poli, dar cele doua echipe nu s-au intalnit nici in prima, nici intr-a doua zi a turneului. Jucatorii…

- O noua mostra de „arta contemporana” și-a facut de cateva zile apariția in Piața Libertații, una din piețele publice ale orașului in care, in anul capitalei culturale, iși gasesc locul fel de fel de butaforii, dandu-i infațișarea de iarmaroc. Obiectul se numește „The Dimension of Loneliness” (Dimensiunea…

- SCM Timisoara, care se pare ca si-a modificat usor numele (la baschet) dat de unul dintre sponsorii majori, si-a aflat adversarii din competitia euroregionala Alpe Adria Cup. „Leii” vor infrunta in grupa B: BC GGMT Vienna (Austria), BC GEOSAN Kolin, BK REDSTONE Olomoucko (ambele Cehia), KK Dubrava (Croatia)…

- Universitatea de Vest din Timișoara e campioana europeana universitara la volei masculin dupa ce s-a impus in finala cu Universitatea din Rostock, scor 3-0, in cadrul competitiei de volei dedicate universitatilor, desfasurata la Braga, in Portugalia. CSU UVT Timișoara – Volei a fost singura echipa non-germana…