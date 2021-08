„Leii” au reluat jocurile oficiale cu o victorie scontata in parcul „Iuliu Hatieganu”. A fost „U” Cluj – SCM Timisoara 7-48 in etapa a 4-a a Cupei Romaniei. Banatenii au folosit cu aceasta ocazie numerosi jucatori noi, trei dintre ei reusind eseuri in acest meci. In etapa I din competitia KO a fost 52-15 la […] Articolul SCM Rugby Timisoara a invins-o pe „U” Cluj si in deplasare in Cupa Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .