- Restructurarile de la SCM continua. De aceasta data modificarile sunt in lotul echipei de handbal masculin. SCM Politehnica s-a despartit de patru jucatori: Sergio Barros, Liviu Caba, Bogdan Baican și Ramon Șomlea. Portughezul Serio Barros era unul dintre ultimii straini din lotul alb-violetilor. Jucatorul…

- Doi barbați din Cireșoaia au ajuns vineri dimineața la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN 17D, in localitatea Salva. Autoturismul, condus de unul din cei doi, a parasit partea carosabila și s-a izbit de alte doua autoturisme parcate și apoi de gardul unei case. In aceasta dimineața, polițiștii…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in urma cu cateva momente asupra cererilor de pensionare inaintate de prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea și al procurorului șef al Secției de urmarire penala al unitații. Potrivit informațiilor furnizate…

- La data de 09 decembrie 2020, in jurul orei 17.40, politistii Sectiei 3 au fost sesizati prin 112 cu privire la producerea unui conflict intre mai multe persoane, la intersectia strazilor Oborului cu Bucuresti. Pe data de 10 martie 2021, Tribunalul Constanta a dispus condamnarea in prima instanta a…

- Gloria a pierdut și al doilea meci susținut in cadrul turneului Ligii Naționale de handbal feminin care se desfașoara in aceste zile la Bistrița. Dupa corecția aplicata de CSM București in primul joc, echipa buzoiana s-a vazut depașita, marți seara, și de Magura Cisnadie, iar poziția a patra in clasament…

- Unul dintre cei mai titrati antrenori din lume, danezul ???????????? ????????????????????????????????????, vine la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud! Dupa ce a calificat nationala Muntenegrului la Jocurile Olimpice si la cinci ani de la castigarea trofeului Ligii Campionilor cu CSM Bucuresti, K ...

