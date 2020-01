Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a castigat primul amical disputat peste granita in aceasta pauza competitionala. Formatia pregatita de Pero Milosevic a trecut cu 36-32 de Proleter Zrenjanin. Echipa de handbal alb-violeta a inregistrat dupa acest meci si prima sosire din aceasta iarna. Dupa o victorie acasa si un esec…

- ASU Politehnica a incheiat anul prin cel de-al saptelea meci consecutiv fara esec. Pandurii Tg. Jiu a fost mult mai greu de invins decat se asteptau druckerii. Timisorenii s-au impus cu 1-0 printr-un penalty primit la ultima faza si transformat de Mircea Axente. Victoria a declansat fiesta in tribune,…

- SCM Politehnica a castigat un important duel de clasament in Liga Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 25-21 in fata Bacaului si a incheiat prima parte a sezonului regular pe pozitia a 7-a. Timisorenii nu au avut un meci foarte usor, au fost condusi la pauza cu 13-11. In ziua in care Romania…

- Alb-violetii au produs probabil surpriza rundei in Liga 2. ASU Politehnica si-a luat revansa in deplasare cu cei de la CS Mioveni. La fel ca in tur, a fost 1-0 pentru oaspeti. Singurul gol al partidei a fost inscris de Mircea Axente in minutul 36. Timisorenii au obtinut un rezultat mare, care confirma…

- Handbalistii alb-violeti s-au impus azi la limita pe teren propriu in compania celor de la Dunarea Calarasi. A fost 23-22 pentru SCM Politehnica dupa un final nebun, in care oaspetii egalasera cand mai erau cateva secunde din disputa. Echipa vizitatoare a avut un avantaj consistent in prima repriza.…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri…

- SCM Politehnica nu a reusit sa se impuna pe terenul lui CSM Vaslui, in partida restanta din etapa a 7-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au condus doar la inceputul partidei si au cedat pe final la patru goluri diferenta, scor 24-28! Alb-violetii nu au inceput deloc rau jocul restant din…

- SCM Politehnica s-a intors victorioasa din jocul disputat in 16-imile Cupei pe terenul celor de la ACS Szejke Odorheiu Secuiesc. Handbalistii alb-violeti s-au impus lejer, cu scorul de 32-23. Timisorenii, detinatori ai trofeului, au inceput astfel cu dreptul o perioada aglomerata, cu foarte multe jocuri.…