Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- FC Metaloglobus Bucuresti a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (1-0), joi seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Alexandru Enache (20), dar sibienii au egalat dupa pauza, prin Valentin Buhacianu (65).…

- SCM Politehnica a avut parte de un show de prezentare cu efecte de lumina si fum in batrana „Olimpia”. Lotul alb-violet a disputat cu aceasta ocazie un test greu, cu vicecampioana Dobrogea Sud iar constantenii nu au fost oaspeti cuminti, castigand cu 28-21. SCM Poli a incercat sa se descurce fara Marius…

- A fost anunțat un incendiu izbucnit la o biserica de pe raza localitații Chiojdeni, județul Vrancea. Intervine ISU Buzau cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 1 SMURD și ISU Vrancea cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o autoscara. Din primele date biserica are o inalțime de aproximativ…

- ASU Politehnica a trecut granita in aceasta dimineata, in Banatul sarbesc, pentru un amical cu OFK Kikinda, grupare pe care a mai intalnit-o in urma cu opt ani. Gazdele, promovate recent in esalonul tert al tarii vecine, s-au impus cu 2-0 prin golurile lui Pavlovic si Morovic. La meciul de pe stadionul…

- ASU Politehnica a mai oficializat azi un transfer. E vorba de tanarul varf de atac Sebastian Serediuc, jucator in varsta de 21 de ani care a apartinut de campioana CFR Cluj. In sezonul de primavara acesta a marcat de cinci ori pentru Unirea Dej, unde a fost imprumutat, ajutand formatia ardeleana sa…

- Manager al sectiei de handbal a clubului municipal pana in aceasta vara, Dan Dumitru e noul team-manager al echipei feminine CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud. Initial el urma sa-si continue activitatea in cadrul SCM-ului la conducerea academiei de juniori. Gloria reprezinta un proiect ambitios in handbalul…