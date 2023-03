Stiri pe aceeasi tema

- CCA nu evita suspiciunile la un meci extrem de important. Valceanul Constantin Olaru, arbitru care a avut nevoie de paza sa paraseasca terenul „Stiinta” dupa ce a facut praf meciul Politehnica – Minaur Baia Mare (scor 1-1) din runda a 12-a, va fi fluierasul partidei de maine de pe stadionul „Arcul de…

- ■ agent principal Iustina Munteanu lucreaza de cinci ani la Politia Neamt ■ „Munca in strada implica un grad ridicat de risc, pentru ca nu stii daca datele din apel sunt cele reale“, a declarat politista ■ „Mereu din spatele norilor razbate soarele“, declara o tanara agenta, Iustina Munteanu, referindu-se…

- Incepand de duminica, 26 februarie, si pana pe 4 martie, muzica clasica va rasuna la Iasi in cadrul celei de-a patra editii a Classix Festival. 7 zile de spectacole, cu 8 concerte, peste 90 de personalitati internationale ale muzicii clasice, 63 de masterclass-uri, panel-uri si workshop-uri, fiind…

- SCM Politehnica a obtinut in mod dramatic biletele pentru turul secund al Cupei Romaniei. Alb-violetii au eliminat-o pe CSM Bacau, scor 29-28, dupa executarea loviturilor de la sapte metri. Scorul a fost egal: 21-21, dupa cele doua reprize „clasice” de cate 60 de minute. In mod surprinzator, Timisul…

- EȘEC… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui a pierdut din nou in Liga Zimbrilor, elevii lui Bogdan Pralea cedand fara drept de apel in fața celor de la CSM București, scor 26-30 (12-15). Greșelile și ratarile din primele 15 minute de joc i-au costat scump pe handbaliștii vasluieni. Vasluiul a inceput…

- SCM Politehnica a suferit ieri seara un nou esec drastic cu Dinamo in Liga Nationala de handbal masculin. Formatia din Champions League a dat impresia ca nici nu a fortat pentru a castiga. S-a incheiat 35-24 (17-11) pentru oaspeti, care se pregatesc pentru un duel european cu Porto. Intr-o sala destul…

- Președintele Consiliului Județean (CJ), Dumitru Buzatu, a cazut in dizgrațiile jurnalistei Alexandra Pacuraru. Daca in urma cu cateva luni era laudat in cadrul emisiunii “Cu drag, despre Romania”, acum a ajuns sa fie criticat pentru declarațiile facute in cadrul Conferinței Județene a Partidului Social…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…