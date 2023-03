Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz si prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au anuntat joi, cu prilejul unei intalniri avute la Berlin, ca doresc sa extinda cooperarea in materie de armamente intre tarile lor, transmite dpa.

- O majoritate dintre germani considera ca livrarea de arme de catre Berlin Ucrainei inseamna ca tara lor participa la razboi, potrivit unui sondaj. Astfel, intr-un sondaj realizat de institutul de cercetare YouGov la comanda DPA, 51% dintre repondenti s-au declarat de acord cu aceasta afirmatie si numai…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a reiterat ca Germania nu este parte directa a razboiului din Ucraina, chiar daca ajuta Ucraina cu tancuri. Scholz a ținut sa reafirme din nou acest lucru dupa ce Germania a fost acuzata de elemente din regimul criminal de la Kremlin, care au profitat de o declarație…

- Principalul propagandist al lui Vladimir Putin, moderator la postul Rusia-1, Vladimir Soloviov, i-a facut „naziști nenorociți” pe liderii politici de la Berlin, de la cancelarul Olaf Scholz, pana la ministrul de Externe Annalena Baerbock, și a spus ca teritoriul Germaniei devine o ținta legitima pentru…

- Polonia a avertizat Germania ca va trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina fara aprobarea guvernului de la Berlin. Anunțul a fost facut de premierul polonez Mateusz Morawiecki.Polonia s-a angajat sa trimita 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina, dar tancurile sunt fabricate in Germania, astfel ca este nevoie…

- Germania isi va deconecta anul viitor, in luna aprilie, ultimele reactoare nucleare aflate in functiune, scrie Agerpres citand agenția spaniola de presa EFE. Masura era preconizata pentru decembrie 2022, dar care a fost amanata din cauza dificultatilor in aprovizionarea cu energie provocate de razboiul…