- Deutsche Bank este o banca foarte profitabila si nu exista motive sa se puna la indoiala viitorul ei, a afirmat vineri cancelarul german Olaf Scholz, dupa declinul semnificativ al actiunilor bancii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul Sanatatii al Germaniei, Karl Lauterbach, a declarat saptamana trecuta ca planurile au primit ”un feedback foarte bun” din partea Comisiei Europene, bratul executiv al UE, adaugand ca proiectul de lege ar putea fi anuntat pana la sfarsitul lunii martie sau la inceputul lunii aprilie. ”Vom prezenta…

- O majoritate dintre germani considera ca livrarea de arme de catre Berlin Ucrainei inseamna ca tara lor participa la razboi, potrivit unui sondaj. Astfel, intr-un sondaj realizat de institutul de cercetare YouGov la comanda DPA, 51% dintre repondenti s-au declarat de acord cu aceasta afirmatie si numai…

- Joi, premierul italian Giorgia Meloni a catalogat drept ”inoportuna” invitatia adresata de catre presedintele Franței, Emmanuel Macron omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri seara, la Paris, relateaza AFP. Fiind intrebata despre oportunitatea vizitei la Washington, la inceputul acestei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina „spre victorie” si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

- Regele Charles al Marii Britanii l-a primit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri (8 februarie), la Palatul Buckingham. A fost prima oprire a lui Zelenski in doar a doua calatorie in strainatate de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, dupa o vizita la Washington in decembrie.…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a alaturat marti, 10 ianuarie, sustinatorilor livrarii de tancuri germane Leopard, considerate varful tehnicii militare a Germaniei, catre Ucraina, scrie Agerpres citand agenția de știri DPA. „Cred ca Ucraina trebuie sa primeasca tot echipamentul militar…

- „In special Romania a depus mari eforturi și indeplinește toate cerințele. Este o mare dezamagire ca aderarea nu a avut loc. (...) Am discutat cu omologul meu austriac in data de 8 decembrie (...) Ministrul nostru de interne a depus toate eforturile la Bruxelles (...) și cancelarul Olaf Scholz a intervenit.…