- Un urs a fost filmat azi traversand azi o partie la Poiana Brașov. Acest a fost surprins mai jos de Yager Chalet. Din filmare se poate vedea ca mai spate un schior și cu un caine urmeaza in paralel traiectoria ursului.

- O persoana s-a ranit, vineri, in timp ce schia pe o partie inchisa din Piana Brasov, salvamontistii fiind chemati sa intervina, informeazp News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- REGULI care trebuie respectate pe partie și ECHPAMENTUL adecvat: Sfaturi pentru sporturile de iarna Sporturile de iarna sunt modalitatea de recreere pentru care zeci de mii de romani sunt gata sa petreaca ore intregi in mașini, ruland cu viteza melcului pe drumurile aglomerate din Romania, pentru a…

- Pentru a se bucura insa de zilele libere, turiștii care vin la munte sunt nevoiți sa indure mai intai aglomerația de pe DN1, Valea Prahovei.Polițiștii vor acționa in permanența in stațiunile turistice pentru fluidizarea circulației. Este recomandata rabdarea și atenția in trafic.Stațiunile de pe Valea…

