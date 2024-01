Stiri pe aceeasi tema

- Un anunț ce ii va bucura, fara doar și poate, pe iubitorii sporturilor de iarna: s-a deschis o noua partie de schi in Romania. Imaginile sunt spectaculoase, peisajul este desprins parca din basme. S-a deschis o noua partie de schi in Romania Prima luna a acestui an vine cu un anunț important pentru…

- La varsta de 53 de ani, Loredana Groza demonstreaza ca stilul și forma fizica sunt la cote maxime. Cantareața a atras toate privile pe partia din Poiana Brașov.Loredana Groza, diva muzicii romanești, a dat startul anului cu o escapada spectaculoasa la munte, reușind sa atraga toate privirile pe partie.…

- Mulți turisti aflati la munte in zona Brasovului aleg sa coboare cu bocancii pe partiile de schi, stricand astfel stratul de zapada amenajat pentru practicarea sporturilor de iarna. Reprezentanții companiei responsabila pentru amenajarea partiilor din Poiana Brasov ii roaga pe turiști sa renunte la…

- Reprezentantii companiei Comprest, care se ocupa de salubrizare, dar si de amenajarea partiilor din zona Poiana Brasov, fac un apel la turisti sa nu mai coboare cu bocancii pe partiile de schi, pentru ca strica stratul de zapada pentru schiori, relateaza News.ro.Reprezentantii companiei Comprest au…

- Tarifele pentru o zi de schi in Poiana Brașov au crescut in 2023. Pasionații de sport trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar daca iși doresc sa se distreze pe partiile din Romania. Prețurile au ajuns sa fie mult mai ridicate in Sinaia și Predeal.

- Pasionații sporturilor de iarna au parte de vești bune! Autoritațile din Brașov au anunțat astazi, 4 decembrie 2023, ca partiile din Poiana Brașov vor avea parte de zapada artificiala in urmatoarele zile. Iata ce au transmis administratorii partiilor!

- Sezonul de schi a debutat joi, 30 noiembrie 2023, cu 6 accidente pe partiile din Poiana Brașov. A doua zi, de 1 Decembrie 2023, numarul de accidente s-a redus la jumatate, dar salvamontiștii au transmis cateva sfaturi importante.

- Muzeul Figurilor de Ceara s-a deschis in București In perioada 04 noiembrie 2023 – 7 ianuarie 2024, vizitatorii ParkLake pot intra in minunata lume a figurilor de ceara și pot surprinde instantanee alaturi de legendele din lumea sportului. Pasionații de fotbal vor descoperi figurile de ceara aparținand…