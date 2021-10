Stiri pe aceeasi tema

- USR anunta ca, potrivit calendarului aprobat de Biroul National, formatiunea va finaliza sambata programul de guvernare, care ar urma sa fie aprobat duminica, de Comitetul Politic, impreuna cu lista de ministri. Acestea vor fi depuse, luni, in Parlament.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi dimineața decretul de revocare din funcția de ministru al Justiției a lui Stelian Ion, potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale . In același timp, ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode este numit interimar la ministerul Justiției, un…

- Conform unui comunicat al USR PLUS, Comitetul Politic al formatiunii a decis: "reanalizarea in Comitetul Politic imediat dupa finalizarea congreselor UDMR, PNL si USR PLUS a deciziilor necesare pentru imbunatatirea functionarii Coalitiei si a actului guvernamental - analiza se va face pe baza unui raport…

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat, sâmbata, o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, "în masura implementarii reformelor asumate" si…

- Comitetul Politic al USR PLUS a adoptat o rezolutie care prevede reanalizarea, dupa Congresele UDMR, PNL si USR PLUS, a conditiilor de functionare a coalitiei de guvernare, continuarea sustinerii acesteia si a Guvernului, „in masura implementarii reformelor asumate” si sustinerea”ferma” a reprezentantilor…

- “E o relatie functionala de colegialitate, normala si fireasca, discutam si in cadrul relatiei premier-vicepremier, si in cadrul relatiei din coalitie la nivel politic, incercam sa aliniem cat de mult se poate din agendele politice din programul de guvernare in primul rand. E o relatie buna si functionala”,…

- O cercetare realizata cu privire la perceptia romanilor cu privire la tema cea mai spinoasa prezenta in discutiile coalitiei – desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) – arata ca interesul publicului este departe de cel al liderilor puterii. Asa se face ca la intrebarea…

