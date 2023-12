Schiorii noștri trebuie să plătească mai mult decât cei bulgari Vine iarna, bine ne pare! Mulți romani se bucura ca, in curand, vor putea schia la munte. Bucuria le scade vertiginos cand vad prețurile pentru un schi pas și, uitandu-se prin vecini, constata ca la alții e mai ieftin. Cine pierde? Turistul roman, dar și industria romaneasca de turism. Anul acesta pare a fi un an in care iarna iși va intra in drepturi la timp, inca din luna decembrie, iar aceasta realitate ar trebui sa bucure deopotriva iubitorii sporturilor de iarna și operatorii din turism. Bucuria este insa una amara fiindca scumpirile, acest blestem care ne insoțește din 1990 incoace, includ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

