Schimbaţi la naştere Hm… Ce desfasurare de forte, cand cu documentarea – demult, pe la inceputul anilor 2000, acestui text! Ce de drumuri batute si ce de usi trantite! Ce de lume intrebata, pe fata si pe ascuns! Ce de amenintari au mai curs! Si de cate ori am scris materialul de fata, pana la forma asta! Ce de cuvinte si ce de fraze am tot scris si am tot sters! Din afara, sunt convinsa ca nimic din aceste lucruri nu se vede. Nu razbate nimic din truda, din insistenta, din nervii, din ancheta, din pericolul de atunci. Nu transpare, cred, decat nuanta povestii cu iz aproape de scenariu de film. Sau de telenovela. Sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune dupa dublul transplant de ficat de la Institutul Fundeni din Capitala. Fetita, care astazi implineste cinci ani, este in stare stabila. Este bine si pacienta de 48 de ani, care a primit cealalta parte din ficatul donatorului de 17 ani.

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetita lui si a Georginei Rodriguez, dupa ce cuplul a trecut recent printr-o adevarata tragedie, fratele geaman al micutei murind la nastere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa si a transmis un mesaj emotionant.

- Romanii care cazeaza refugiați ucraineni primesc bani de la stat. Hotararea, aprobata astazi de Guvern Guvernul va aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea pentru cetatenii romani care gazduiesc refugiati ucraineni, a anuntat, vineri, prim-ministrul…

- Ștefan Stan și soția sa, Simona, și-au botezat cea de-a doua fetița sambata, 26 martie. Artistul a postat primele imagini de la botezul micuței Mira Maria. In weekend a avut loc un eveniment important in familia cantarețului. Fiica lui Ștefan Stan și a Simonei a fost botezata sambata la Parohia Romano-catolica…

- Rușii nu au permis de 8 zile mancare și apa pentru civilii din Mariupol. O fetița de șase ani a murit din cauza deshidratarii Primarul orașului ucrainean asediat Mariupol, Vadim Boichenko, a declarat ca trupul unei fetițe de șase ani, pe nume Tania, a fost scos din daramaturile unei cladiri rezidențiale…

- O fetița de 7 ani din Ucraina și-a serbat ziua de naștere in tabara de refugiați din Siret, județul Suceava. Autoritațile și forțele de ordine au aflat de ziua ei, s-au mobilizat și i-au facut o surpriza pe care nu o va uita. Ce mesaj a transmis MAI pe tort Cei prezenți in tabara i-au […] The post O…

- Decizie CNSU: Persoanele care vin din Ucraina, exceptate de la masura de carantina in Romania Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis vineri ca persoanele care vin din Ucraina pe cale terestra sa fie exceptate de la carantina in Romania. CNSU a adoptat Hotararea numarul 9 prin care…