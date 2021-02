Schimbarile climatice ar fi putut sa joace un rol in transmiterea la om a coronavirusului care provoaca maladia COVID-19, oferind noi habitate populatiilor de lilieci, prezumtiva specie aflata la originea acestui virus, potrivit unui studiu publicat vineri, informeaza AFP.



Cercetatorii de la Universitatea Cambridge au modelat pe computer prezenta populatiilor de lilieci din mai multe specii, folosind date de temperatura si pluviometrie pentru a stabili localizarea tipului de vegetatie care constituie habitatele lor. Studiul a fost publicat in revista Science of the Total Environment.

…