- Elon Musk "nu știe ce face” cu Twitter și "alarmeaza pe toata lumea", a declarat Bruce Daisley, vicepreședintele Twitter pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa din 2015 pana in 2020. El a spus ca este puternic afectat de schimbarile nedemocratice de la Twitter și ca ar parasi platforma "fara ezitare" daca…

- Salvatorii greci au recuperat, miercuri, 20 de cadavre ale unor migranti care s-au inecat dupa ce ambarcatiunea lor s-a rasturnat in timp ce incercau sa treaca din Turcia in Grecia, dar sunt temeri ca alte cateva zeci de oameni ar putea fi morti, relateaza Reuters. Ambarcatiunea s-a scufundat marti…

- Romania parcurge cea mai buna perioada din intreaga noastra istorie, avand un PIB mai mare de patru ori decat in 1989, dar asistam la un cataclism demografic, a afirmat secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice (NATO), Mircea Geoana. „Cum ne afecteaza pe noi acest sfarsit de era si inceputul…

- Gigantul informatic Google și-a prezentat noul sediu din Romania Foto: Arhiva. Gigantul informatic Google și-a prezentat astazi noul sediu din România. La 12 ani de la înființarea Google în țara noastra, compania are de astazi un nou birou în zona Pieței Unirii din București,…

- In septembrie a avut loc o crestere de 20,7% a livrarilor, stimulata in special de piata din China, unde restrictiile legate de Covid-19 au limitat productia in prima jumatate a anului. Productia constructorului de automobile reflecta o redresare larga in industriei auto in ultimele luni, dupa o prima…

- Ucraina continua sa expedieze cereale pe Dunare catre portul romanesc Constanța chiar dupa redeschiderea unora din porturile sale iar noile rute probabil se vor mentine, a afirmat miercuri Ion Stanciu, adjunctul sefului TTS, furnizorul principal de servicii logistice integrate de pe Dunare, intr-un…

- Romania ocupa locul 28 intr-un clasament al celor mai atractive 34 state din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) pentru companiile private, reiese din analiza EMEA Entrepreneurial and Private Business Heatmap, realizata de rețeaua PwC. Clasamentul este realizat pe baza scorurile obținute in funcție…

- Securitatea incepe la frontierele noastre, iar securitatea Ungariei incepe cu granicerii, a declarat prim-ministrul Viktor Orban la ceremonia de constituire a Regimentului de graniceri, la Budapesta, relateaza MTI. Maghiarii vor ca “Ungaria sa ramana o tara maghiara”, a subliniat el. In discursul sau,…