- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a propus, joi, 18 ianuarie, mai multe masuri „menite sa diminueze efortul financiar al posesorilor de polițe RCA”, dupa discuțiile cu reprezentanții transportatorilor din Romania, relateaza Digi 24.Astfel, printre masurile propuse se numara plata in rate…

- Plata in rate a RCA și suspendarea poliței daca mașina nu este folosita – propunerile ASF, dupa negocierile cu transportatorii Polița RCA ar putea fi platita in rate și suspendata pe durata in care autovehiculul nu este utilizat, a anunțat joi Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), dupa discuțiile…

