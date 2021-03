Personalul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) se va dubla in perioada imediat urmatoare, a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Potrivit acesteia, in sistemul CNPP vor fi angajati intre 1.000 si 2.000 de salariati, a caror salarizare va fi asigurata din fonduri europene. "Pe pensii am gasit deja solutia si va fi pusa in practica. Vom dubla practic personalul din casele de pensii pe o perioada si ii vom plati din fonduri europene pentru ca sunt parte dintr-un proces esential de reforma a pensiilor in Romania si vom putea accesa finantare europeana", a afirmat Turcan.…