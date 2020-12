Schimbări la Vatican: Slujba de Crăciun se adaptează condițiilor epidemiologice Anul acesta Slujba de Craciun de la Vatican se adapteaza condițiilor impuse de pandemia de coronavirus. Pentru a respecta normele in vigoare s-a luat decizia ca Slujba de Craciun de la Vatican sa fie mutata la ora 19.30. Slujba se va incheia in jurul orei 22.00, astfel ca cetațenii vor avea suficient timp sa ajunga acasa. In mod tradițional Slujba de Craciun de la Vatican incepea la miezul nopții. In ultimii ani insa liturghia era ținuta de la 21.30 pentru ca Papa Francisc sa fie menajat. De altfel, toate ceremoniile religioase de la Vatican au fost modificate din cauza pandemiei de coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

