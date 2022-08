Papa Francisc a numit sambata 20 de cardinali noi la Vatican, prelati cu opinii apropiate de linia sa doctrinara, o masura care este considerata o etapa suplimentara in pregatirea succesiunii actualului Suveran Pontif, potrivit AFP. Acest consistoriu, cel de-al optulea din pontificatul papei Francisc dupa alegerea sa in calitate de lider al Bisericii Catolice in 2013, intervine pe fondul speculatiilor referitoare la o posibila demisie a papei de 85 de ani, constrans de mai multe luni sa se deplaseze intr-un scaun cu rotile din cauza durerilor la genunchi si care a spus ca lasa “deschisa” posibilitatea…