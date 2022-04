Cu o experienta de peste 40 de ani in turism, Dragos Raducan preia conducerea FPTR in urma retragerii omului de afaceri Mohammad Murad, unul dintre cei mai mari investitori in turism din tara. Dragos Raducan este doctor in stiinte, are studii de masterat in ecoturism, management agroturistic si alimentatie publica si este profesor asociat la Universitatea Romano-Americana. Totodata, este antreprenor in turism, detine o companie de consultanta si management hotelier, opereaza un hotel pe litoralul romanesc si are expertiza in consultanta, management si formare profesionala. “In numele Federatiei,…