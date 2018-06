Peste douazeci de tari, de la Germania, Franta si Marea Britanie pana la state insulare din Oceanul Pacific, au anuntat, joi, ca vor incerca sa isi limiteze pana in anul 2020 emisiile de gaze cu efect de sera peste obiectivele prevazute in cadrul Acordului de la Paris, informeaza Reuters. Statele au salutat o decizie a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a gazdui un summit, organizat in septembrie 2019, pentru revizuirii luptei impotriva incalzirii globale de la momentul in care aproape 200 de guverne au semnat in 2015 Acordul de la Paris. "Ne angajam sa exploram posibilitatea de…