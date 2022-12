Stiri pe aceeasi tema

- Dietele capricioase pentru slabit nu funcționeaza daca nu conțin ceva foarte important pentru sanatate. Slabitul reprezinta produsul mancatului sanatos, porționat, combinat cu exerciții moderate și un stil de viața echilibrat.Iata 3 diete ideale pe care le poți ține atunci cand vrei sa scazi in greutate.1.…

- Mai ales doamnele, se arata extrem de doritoare atunci cand vine vorba despre ingrijirea corporala, atat din punct de vedere al aspectului pielii acestora, cat și al siluetei, felului in care se imbraca, in care le sta parul, și lista poate continua la nesfarșit. Dar, un obicei pe care doamnele l-au…

- Laboratoarele americane Moderna si Merck au anuntat marti, 13 decembrie, rezultate preliminare pozitive pentru vaccinul lor pe baza de ARN mesager, in curs de dezvoltare, impotriva cancerului de piele, atunci cand acesta este administrat in combinatie cu un medicament anticancer, deha autorizat in SUA,…

- CARAS-SEVERIN – Asta a spus, printre multe altele, Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean, care a prezentat un bilant al proiectelor si realizarilor dupa doi ani de mandat, in cadrul unei conferinte de presa! S-a vorbit despre proiectele realizate, cele in curs de derulare si cele pentru care…

- Echipa de juniori sub 19 ani a Universitatii Craiova a incheiat pe locul 3 campionatul regular al Ligii de Tineret, dupa ce a pierdut categoric in ultima etapa, 0-4 cu Academia Viitorul Cluj, in Ardeal. Antrenorul Stefan Florescu a inceput meciul cu: Goga – Dragu, Dumitru, Brașfaleanu, Raicovici – Enache,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat ca PNL asteapta propunerea pe care PSD o are de facut pentru portofoliul Apararii, in urma demisiei lui Dincu, precizand ca nu s-a discutat despre schimbarea acestui portofoliu care revine PSD cu un altul de la PNL.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, referitor la o posibila schimbare din functie a ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca nu se poate "cadea in ridicol" sa demiti un membru al Guvernului pentru o declaratie cum a fost cea facuta de Dincu cu privire la negocierea…

- La Bruxelles, patronii unor restaurante sting luminile și fac economie de energie, aratandu-le clienților cum ar fi viitorul fara gaze și electricitate. Cam pe aceeași linie merg și patronii unor localuri din Sibiu, care s-au gandit la mai multe masuri prin care sa faca economie. Restaurentele din Sibiu…