Schimbare proprietar auto. Cum se face și ce acte sunt necesare Schimbare proprietar auto. Cum se face și ce acte sunt necesare. Ți-ai cumparat o mașina noua sau vrei sa faci un schimb cu cineva? Iata tot ce trebuie sa știi. Schimbarea proprietarului auto presupune o inmatriculare care se face in baza placuțelor de inmatriculare ale mașinii și a datelor de identificare ale proprietarului, care va primi in cele din urma un certificat de inmatriculare a mașinii. Schimbare proprietar auto. Cum se face și ce acte sunt necesare Totodata, cu aceasta ocazie vor fi facute transcrierile necesare in certificatul de inmatriculare și in cartea de identitate a mașinii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada starii de alerta, valabilitatea permiselor de conducere sau a autorizațiilor de circulație provizorie a fost menținuta pe intreaga durata a acesteia și se va menține pentru inca 90 de zile, pentru a permite efectuarea demersurilor in vederea eliberarii unor noi documente (cca.500.000), informeaza…

- La data de 21 ianuarie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe strada Simion Barnuțiu, din Cugir, au depistat un barbat, de 43 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Fața de conducatorul…

- Anul trecut au fost inmatriculate in Maramureș cu 10.064 autovehicule mai mult decat in anul 2020. Numarul mașinilor care circula pe drumurile din județ a crescut anul trecut, conform datelor primite de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș.…

- Doi clujeni au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul ”fabricii” de acte false pentru obținerea permisului de conducere sau a unor certificate de competențe profesionale.In urma perchezițiilor de marți, 18 ianuarie, la sediul Inspectoratului de poliție Județean Alba au fost audiate 17 persoane, fața…

- Presedintele PNL, Florin Citu, se arata amuzat si rade atunci cand este intrebat despre un eventual congres in cadrul caruia sa fie schimbat de la sefia partidului. „Schimbarea mea din functie va fi la urmatorul congres, in 2025”, afirma liderul liberal. „Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres…

- Un iesean a vrut sa se vada sofer cu orice chip. Si-a cumparat o rabla neinmatriculata aflata in fata unei stane si a iesit cu ea pe drumul judetean Iasi-Vaslui pentru a invata sa conduca. S-a intalnit insa cu politistii, apoi cu procurorii si judecatorii si putin a lipsit sa nu ajunga dupa gratii.…

- Programul de lucru cu publicul la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Maramureș, vineri, 31 decembrie 2021, este pana la ora 10.30, conform planificarilor de pe platforma electronica www.drpciv.ro. In acest context, preluarea și eliberarea…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model „verde” al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…