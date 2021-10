Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – AFC Voința Lupac va juca sambata, 16 octombrie, de la ora 15:00, cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, in etapa a VIII-a a Ligii a 3-a, Seria a VII-a! Deși are probleme de lot in urma jocului cu CSM Reșița, echipa antrenata de Boșco Vișatovici este decisa sa ia sambata toate cele trei…

- Farul Constanta II conduce in clasamentul seriei a treia din Liga a 3 a cu punctaj maxim.Echipa de fotbal Farul Constanta II a disputat, astazi, derby ul etapei a sasea din Seria a 3 a a Ligii a 3 a, intalnind pe teren propriu, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, Agricola Borcea.Partida…

- La finele saptamanii trecute s-au disputat partidele etapei a IV-a in campionatul Ligii a V-a. In Seria I, noul lider este Bucovina Darmanești, formație care a reușit sa se intoarca cu toate cele trei puncte dintr-o deplasare grea, de la Zvoriștea. Academica Galanești continua sa conduca in ierarhia…

- Etapa a III-a a Ligii a V-a a produs modificari in varful clasamentului in toate cele trei serii. Dupa victoria cu 2-1 reușita in deplasarea de la Zvoriștea, formația Sporting Poieni Solca a urcat pe primul loc in ierarhia Seriei I. Academica Galanești, care a trecut cu 3-0, pe teren propriu, de AS…

- Oaspetii au deschis scorul in min.40 prin Daniel Gheorghe, insa faristii au egalat pana la pauza prin Gabriel Georgescu min.45 2 . Dupa pauza elevii lui Sorin Radoi si Stere Banoti au preluat definitiv fraiele partidei si au obtinut victoria dupa ce au mai punctat Carlo Casap min.67 si Luca Andronache…

- Bucovina Darmanești a revenit in fotbalul județean cu o victorie obținuta pe teren propriu, scor 2-1, in fața celor de la Sporting Bunești. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii a V-a datorita golurilor marcate de Ciprian Holban și Radu Ignatescu. Seria I – Rezultatele primei etape: Viitorul Adancata…

- Calificata in etapa a III-a a Cupei Romaniei dupa victoria la limita, 1 – 0 in deplasare, in fata celor de la Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea o misiune destul de dificila in aceasta faza a competitiei. Echipa pregatita de George Zima si Alexandru Pop va evolua in deplasare, pe terenul formatiei…