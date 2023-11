Schimbare high-tech formidabilă în Premier League. Ce noutate îi așteaptă în week-end pe fanii fotbalului englez Un jucator de la fiecare echipa va avea o camera atașata de tricou și va oferi suporterilor posibilitatea de a urmari ce mișcari se fac la incalzire și cum se vad echipele in teren. Camera nu va funcționa insa deocamdata și in timpul meciurilor. Premiera va fi maine, la Wolves - Tottenham! Tehnologia patrunde din ce in ce mai mult in fotbal. Englezii par a fi cu un pas in fața comparativ cu celelalte țari din topul continental. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

