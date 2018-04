Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN - In intervalul 28.03.2018 ora 12:00 – 29.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Drincea (judetul Mehedinti), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Motru – afluenti bazin inferior, Jiu – bazin aferent sectorului aval S. H. Rovinari – S.H. Podari (județele Gorj,…

- Ramas antrenor principal, Cristian Lupuț și l-a ales colaborator pe Viorel Domocoș, care a activat in ultima perioada in Liga 4 la Crișul Aleșd. Domocoș este nascut in 11 aprilie 1975, iar ca jucator a evoluat la Crișul Aleșd, FC Bihor, FC Brașov, FC Național, Olimpia Satu Mare, Universitatea…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Emil Teodorescu- ”Fachirul”, cel mai longeviv secretar cu agricultura din anii optzeci va fi inmormantat in comuna Albeștii de Argeș, vineri, 2 martie 2018. ”Cu durere in suflet, vineri, 2 martie 2018, in comuna Albeștii de Argeș, incepand cu ora 12:30, il voi conduce pe tatal meu pe ultimul drum.Dumnezeu…

- Schimbare radicala la Ferma Vedetelor dupa primul duel din emisiune. Dupa ce Rona Hartner a fost propusa pentru eliminare fiind acuzata ca nu-și da interesul și se ferește de munca, toata lumea se aștepta sa fie infranta și plece acasa, insa iata ca nu a fost nici pe departe așa. Rona Hartner a fost…

- Dispar casierii din Carrefour la Cluj: clienții iși scaneaza singuri produsele Lanțul de magazine Carrefour face un pas in fața in comparație cu conaționalii de la Auchan. Daca ultimii au introdus automatele de plata, primii incep sa elimine și casierii: clienții sunt cei care executa singuri și scanarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Scoala Gimnaziala „Take Ionescu” din Ramnicu Valcea va organiza in data 27 ianuarie 2018, a XXI-a ediție a Concursului Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, disciplinele geografie si istorie, pentru elevi claselor gimnaziale, sub egida MEN și IȘJ Valcea. Din partea MEN va fi prezenta doamna…