Stiri pe aceeasi tema

- Schimb de replici intre deputatele Liliana Nicolaescu‑Onofrei și Elena Bodnarenco, in timpul examinarii proiectului pe securitatea informaționala. Inițial, deputata BCS a menționat ca SIS a blocat unele site-uri de știri pentru falsuri, iar dupa votarea acestui proiecte vom urma altele, in baza „selecției…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, discuțiile nu se opresc sa apara. Prin urmare, Nora și Larisa au facut un schimb de replici dure, dupa ce Nora și-a intreținut familia și a colaborat cu mai multe ONG-uri din țara. Iata care a fost discuția aprinsa dintre cele doua concurente!

- Alexander Bublik (33 ATP) a fost invins de Grigor Dimitrov (35 ATP), scor 3-6, 4-6, in „șaisprezecimile” Indian Wells. Kazahul s-a plans de suprafața de joc. Alexander Bublik este unul dintre cei mai spectaculoși jucatori din circuitul masculin. Nu doar ca are lovituri neconvenționale, frecvente servicii…

- Schimb de replici acide in cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Ministrul de Externe al Poloniei, tara care detine presedintia OSCE, a declarat ca razboiul pe care-l poarta Rusia in Ucraina este un esec tactic si strategic.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu (PNL), a calificat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, drept "un text derizoriu" motiunea simpla "Din nou cu tancul peste Justitie", initiata de USR impotriva sa. El i-a acuzat pe semnatarii motiunii de mentalitate bolsevica, sustinand ca acestia "mistifica"…

- Schimb de replici la ședința de astazi a Consiliului Superior al Procurorilor. Ex-procurorul Roman Statnii s-a declarat nemulțumit de faptul ca sesizarea sa urma a fi examinata cu ușile inchise. „Ce situație de paradox avem. Cand a fost vorba de reputația mea personala și profesionala, domnul Procuror…

- Scandal in tabara Faimoșilor, la Survivor Romania 2022. Catalin Zmarandescu – cunoscut ca luptator și fost bodyguard al omului de afaceri Gigi Becali – a avut un schimb dur de replici cu Emil Rengle, dansatorul și coregraful din echipa Faimoșilor, din show-ul difuzat de ProTV. Deși au caștigat jocul…

- Conflictul dintre Andreea Balan și George Burcea este departe de a se incheia. In presa a aparut un filmuleț in care cei doi au un schimb dur de replici. Dupa desparțire, artista și actorul nu pot ajunge la nicio ințelegere.Cancan a intrat in posesia unui filmuleț cu Andreea Balan și George Burcea,…