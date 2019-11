Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, a afirmat, joi, ca exista dovezi clare ca presedintele american, Donald Trump, si-a folosit functia pentru a obtine beneficii personale si ca a subminat securitatea nationala, dar ca deocamdata nu s-a luat o decizie finala cu privire la destituirea…

- Camera Reprezentantilor a declansat o investigatie pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a mintit in ancheta privind presupusele contacte cu Rusia inaintea scrutinului prezidential din 2016, afirma surse citate de postul CNN.Douglas Letter, consilierul general al Camerei Reprezentantilor,…

- Mai multe comisii ale Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA au emis marti o citatie pe numele sefului personalului Casei Albe, Mick Mulvaney, ca martor in ancheta pentru suspendarea presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. "Pe baza dovezilor adunate in ancheta pentru suspendare…

- Oficialii ucraineni nu vor depune marturie in Congresul Statelor Unite, in ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a informat marți ministrul de Externe din Ucraina, Vadim Pristaiko, relateaza Reuters.Acesta a explicat decizia, argumentand ca Ucraina nu vrea…

- Fiona Hill, fost consilier prezidential american, a depus marturie luni, intr-o sesiune privata, in Camera Reprezentantilor, in cadrul anchetei care ar putea conduce la procedura de demitere a presedintelui Donald Trump, relateaza Mediafax citand agentia de presa Reuters.

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu va coopera cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, informeaza cotidianul The Washington Post.Rudy Giuliani a declarat ca nu va depune…

- Decizia inspectorului general al Comunitații, Michael Atkinson, ca plângerea împotriva președintelui american Donald Trump reprezenta o urgența, a fost corecta, a declarat vineri reședintele Comisiei pentru Informații a Senatului SUA, Adam Schiff, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…