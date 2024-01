Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, ca in opinia sa, cheia progresiei in dosarul Schengen va fi o foarte buna cooperare politieneasca, nu numai cu Austria ci si cu toate statele din jurul Romaniei, toti vecinii Romaniei, iar cooperarea politieneasca si combaterea migratiei ilegale…

- Intrebat ce masuri trebuie sa ia Romanie in perioara urmatoare, ministrul de Interne a aratat ca, pe de o parte, sunt o serie de masuri care trebuie concertate la nivel european. ”Se discuta chiar la nivelul Consiliului JAI, acest tip de masuri, astfel incat procedurile sa fie in acord cu ce se intampla…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, și ministrul de Interne, Catalin Predoiu, considera ca Romania este in spatiul Schengen, in temeiul deciziei Consiliului European, care a admis aderarea țarii noastre cu granițele aeriene și maritime. Totuși, cei doi oficiali admit ca mai este un pas de facut,…

- Romania da semnalul mult așteptat de Bruxelles in scandalul Schengen: Noi suntem foarte determinatiMinistrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca autoritatile sunt determinate sa ridice nivelul de protectie al frontierei nationale si implicit al frontierelor europene si a mentionat ca vor…

- Predoiu 'demasca' strategia Austriei in scandalul Schengen: 'Sunt proceduri pe care la ora aceasta Romania le aplica!'Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”masurile adiacente” cerute de Austria pentru a fi de acord cu ”Air Schenghen” pentru Romania sunt, de fapt, proceduri pe care tara noastra…

- Schimbare importanta de poziție a Austriei, care „si-a flexibilizat pozitia” cu privire la spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania, susține premierul Marcel Ciolacu. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este…

- Ministrul suedez pentru Migrație a declarat marți, 5 decembrie, ca țara sa are ingrijorari in ceea ce privește capacitatea țarilor UE de a controla migrația și de a-și apara granițele externe. Anunțul vine in contextul in care alte doua țari, Austria și Olanda, blocheaza extinderea Schengen.„Vorbim…

- Subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen este readus in actualitate odata cu punerea sa pe ordinea de zi a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI) de la inceputul lunii decembrie.