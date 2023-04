Schema rusă de deportare a copiilor, dezvăluită de un tânăr trimis ”în vacanță” în Rusia Un baiat ucrainean in varsta de 16 ani a marturisit parlamentarilor americani cum a fost transferat cu forța in Rusia și plasat intr-o familie care a incercat sa-l indoctrineze, potrivit CNN. Povestea tanarului a fost una din marturiile impartașite cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei la o audiere despre crimele de razboi din Rusia de miercuri. Baiatul pe nume Roman a fost trimis cu forța in Rusia „in vacanța”, in contextul in care Curtea Penala Internaționala a emis un mandat de arestare pentru Putin și un alt oficial rus de varf, Maria Lvova-Belova , pentru o presupusa schema… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

