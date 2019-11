Stiri pe aceeasi tema

- Un renumit istoric rus, specialist în Napoleon și decorat cu Legiunea de Onorare a Franței, a fost arestat sâmbata la Sankt Petersburg, fiind suspectat ca și-a ucis o fosta studenta, a anunțat poliția locala, citata de AFP."Un barbat de 63 de ani a fost scos sâmbata dimineața…

- Un roman a stat aproape 1.000 de zile dupa gratii, in Spania, acuzat de o crima pe care nu a comis-o. Nicolae Stan a fost inchis pe durata procesului, incepand cu data de 7 aprilie 2017, fiind suspectat in cazul...

- Spectacolul „Sah”, o piesa din repertoriul baletului Cracovia Danza din Polonia, invitat pe scena Teatrului Tudor Vianu transforma scena teatrului intr-o mare tabla de șah. Imbracați in costume fanteziste, dansatorii indeplinesc rolurile pieselor de șah pentru a recrea jocul emoțional, descris cu maiestrie…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (4 ATP, principal favorit) a castigat duminica turneul ATP de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale in valoare de 1,18 milioane dolari, dupa ce l-a invins in finala, in doua seturi, 6-3, 6-1, pe croatul Borna Coric (15 ATP, favorit nr. 4). Medvedev,…

- Un profesor de educatie fizica de la Colegiul National Pedagogic “Stefan Odobleja” din Drobeta Turnu Severin a fost gasit spanzurat, miercuri seara, de catre sotia sa in sala de sport a liceului.Profesorul de educatie fizica, care avea 50 de ani, ar mai fi avut in trecut tentative de suicid,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri ca țara sa pregatește un nou schimb de prizonieri cu Rusia, asemanator celui de pe 7 septembrie, informeaza agenția rusa de presa TASS preluata de mediafax.„Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre…

- Aflat in arest preventiv de cinci luni in Rusia, Gurvan Le Gall, care neaga acuzatiile aduse, va trebui sa execute in continuare 47 de zile de inchisoare, conform sistemului de contabilizare al justitiei ruse.Originar din orasul Le Havre (Normandia, vestul Frantei), Gurvan Le Gall, 40 de…

- In perioada 2 – 7 august 2019, Corala Aletheia a Bisericii Barboi din Iasi a participat la cea de-a XVII-a editie a Festivalului Concurs International de Arta Corala „The Singing World", eveniment desfasurat in Sankt Petersburg – Rusia. Competitia, organizata de Centrul de Cooperare Internationala „Inter…