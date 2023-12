Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon (Elvetia), a avut loc tragerea la sorti a ultimei runde de calificare inaintea Campionatului European U19 de anul viitor, turneu final gazduit de Irlanda de Nord, in perioada 15-28 iulie. Tricolorii pregatiti de Adrian Dulcea au obtinut calificarea in aceasta…

- Foto-document, 31 mai 2015. La Casa memoriala „Vladmir Streinu” din Teiu. Anual, din 1972 incoace, in acest loc au loc diverse simpozioane, mai reușite sau mai puțin, campion absolut – la reușite – fiind prof. Vasile Falcescu. E de datoria fiilor satului, nu-i așa, sa mențina memoria marilor sai fii,…

Mihai Neșu (40 de ani), fotbalist la Steaua / FCSB intre 2001 și 2008, felicita naționala Romaniei pentru calificarea la Euro 2024 și crede ca „tricolorii" pot trece de faza grupelor la turneul final din Germania. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca,…

Romania - Elveția, ultimul meci din preliminariile EURO 2024, a fost lider de audiența marți seara. Și a stabilit un record in acest an.

Romania a invins Elveția, 1-0, grație unui gol marcat de Denis Alibec in minutul 50 și a terminat grupa din preliminariile EURO 2024 pe primul loc.

- Foto-document, 27 aprilie 1969. In imagine: directorul Muzeului Județean Argeș, Radu Stancu, și pictorul Ion Gheorghe Vraneanțu. Arta Naiva s-a nascut in Argeș, prin anii 1940-1960, o data cu lucrarile sculptorului țaran Din Vasilescu din Miroși, ale lui Gheorghe B. Negru, dulgher din Lerești, cu picturile…

- Liceul cu Program Sportiv Satu Mare coordoneaza un proiect Erasmus + de mare amploare in care sunt implicate 6 țari care vor colabora pentru o perioada de trei ani: Cehia, Italia, Portugalia, Polonia, Turcia și Romania. Deschiderea proiectului a avut loc in sala de ședințe a Consiliului Local, in prezența…

- 14 iulie 2001. Un moment de respiro, cat pentru o foto-document. Marele sculptor argeșean (din comuna Calinești), Gheorghe Iliescu-Calinești, lucrand, de ziua sa de naștere, la lucrarea pe care a intitulat-o „Nodul generațiilor”, in cadrul primei ediții a Simpozionului internațional de sculptura de…