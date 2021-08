Scene de coşmar: Maşină răsturnată după un accident înfiorător. Un mort și două persoane rănite Scene de cosmar: Masina rasturnata dupa un accident infiorator. Un mort și doua persoane ranite Scene de cosmar in urma unui accident produs in Campulung. O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și apoi a luat foc. Masina rasturnata dupa un accident infiorator in Campulung. Autoturismul era condus de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung,. La un moment dat, soferul a pierdut controlul si s-a rasturnat cu masina in afara drumului. Impactul a fost atat de puternic incat vehiculul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

