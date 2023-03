Scene de canibalism într-un tren din Germania: un roman l-a muscat de ureche pe un conațional Un scandal de proporții a avut loc intre mai mulți romani intr-un tren care se indrepta spre orașul Essen, din Germania, unul dintre ei fiind mușcat de ureche, potrivit Antena 3. Romanii s-au luat la bataie intr-un tren care circula pe o ruta din Germania. Potrivit polițiștilor, patru romani au fost implicați in scandalul care […] The post Scene de canibalism intr-un tren din Germania: un roman l-a muscat de ureche pe un conațional appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

