Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean, i-a luat apararea Simonei Halep, aratand ca nu sustine dopajul, dar ca a devenit un adevarat "dans pe sarma" efortul de a practica un sport de performanta in conditiile in care substantele interzise de Agentia Mondiala Antidoping se regasesc in numeroase medicamente banale si alimente, potrivit Agerpres.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate